ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಬಲ್, ಸೂರ್ಯ-ಗುರುನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
surya guru kendra drishti yog october horoscope lucky zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 90° ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು "ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ"ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ
ಈ ವರ್ಷ "ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ" ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2025 ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:01 ಕ್ಕೆ, ಗೌರವ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದೃಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರು ಪರಸ್ಪರ ೯೦° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ "ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ" ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸಹ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.