ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೋ? ನರಕವೋ?
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅದು ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ? ನರಕಕ್ಕೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದವು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ತರ್ಪಣದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವು
ಆದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (pitru paksha) ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಸಂಕೇತವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳು (gates of heaven) ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು (new clothes)ಧರಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.