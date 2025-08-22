ಜಾತಕ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಕು.. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ!
ಜಾತಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳ ಅಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ.
ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಜಾತಕ ನೋಡುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು (Numerology) ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.
ಹೆಸರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಕಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 1, 2, 7 ಅಂಕಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾತಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಾತಕ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
