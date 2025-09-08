ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ ಮಹರ್ದಶ ಶುರು: 5 ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ
Gajakesari Yoga Benefits: ಈ ಯೋಗಗಳು ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿವೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Kannada Zodiac Signs
1.ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries)
2.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini)
3.ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo)
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
4. ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra)
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಲಾಭಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
5. ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces)
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
