ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಪಡೋ ಹುಡುಗಿಯರು!
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೋಪ ತೋರಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಟಿ ಸಮಯ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಟಿ ಸಮಯ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.