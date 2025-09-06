ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ತಡಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಂಕೇತ. ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸುಖ, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಶನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದರೂ ಶುಕ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಶುಭ ಸಮಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಹರಿದುಬರುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ. ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಶುಕ್ರ ಅದನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕುಬೇರನಂತೆ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಶನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದರೂ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ - ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.