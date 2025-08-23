5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
Hartalika Teej 2025: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು, ಮಂಗಳವಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ತೀಜ್ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧನಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ತೀಜ್
ಈ ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ತೀಜ್ನಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು 5 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನಲಾಭದ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹರ್ತಾಳಿಕಾ ತೀಜ್ನಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವಾರು ಧನಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಲವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೀರಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
**Disclaimer** ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.