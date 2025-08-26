ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ನವಪಂಚ ಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನವಪಂಚ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಶುಕ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನವಪಂಚ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸುರರ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಕ. ಇವನು 26 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನವಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:46 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ (ವರುಣ) ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನವಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ವರುಣ - ಶುಕ್ರ
ನೆಪ್ಚೂನ್ ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಬರಲು 165 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವರುಣ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ 120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯಲಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚ ಯೋಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚ ರಾಜಯೋಗ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಓದಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಾತಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು, ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.)