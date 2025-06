ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಂ, ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೂ ಅಲ್ಲ; ಮನೆಮದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ!

Sonakshi Sinha’s Beauty Secrets: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾಗೆ 38 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅವರ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯ 'Less is More'. ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಜೊಜೊಬಾ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವರ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ.