ರಣವಿಕ್ರಮ ಚೆಲುವೆ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಣವಿಕ್ರಮ ಚೆಲುವೆ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಫಾಲೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ರಣವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ
ರಣವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ (Adah Sharma) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ (
ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (beauty secret). ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವಚೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅದಾ ಶರ್ಮಾ, “ನಾನು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು (healthy recipe) ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ Instagram ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಲು 6 ಗಂಟೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು.”
ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
ಇದಾದ ನಂತರ ಅದಾ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ (Onam Celebration)ಮಾಡಲು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಸಹ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದರು.