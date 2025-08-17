'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನೋಡಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
14
Image Credit : Instagram/Rachita Ram
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
24
Image Credit : Instagram/Rachita Ram
ರಹಸ್ಯ ಪಾತ್ರ
ನೆಲ್ಸನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ರಿಲೀಸ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
34
Image Credit : Instagram/Rachita Ram
ರಚಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಚಿತಾ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಚಿತಾ ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
44
Image Credit : Instagram/Rachita Ram
ರಚಿತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಿಂದಿಯಾ ರಾಮ್. ತಂದೆ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದ.
