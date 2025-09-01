ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈ ಮಾತು!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ 2 ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2 ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಕಿ ಭಾಗ 2 ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಲ್ಕಿ 2 ಶುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಸಾಬ್, ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರವೂ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಸೆಯ ಸಂಗತಿ.