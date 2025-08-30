- Home
ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಪವನ್: ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಜಿ ಸುನಾಮಿ
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೇನಿಯಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಹೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಓಜಿ'
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಹರಿ ಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈಗ 'ಓಜಿ'ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಹೈಪ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಓಜಿ ಓಜಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಂದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಓಜಿ'
ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಓಜಿ' ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 'ಓಜಿ' ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
'ಓಜಿ' ಯುಎಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಇತರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಓಜಿ'. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ) ದಾಟುವುದು ವಿಶೇಷ. 308 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, 1127 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 17049 ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
`ಪುಷ್ಪ 2`, `ಕಲ್ಕಿ`, `ದೇವರ` ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ 'ಓಜಿ' ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಆಗಿ 'ಓಜಿ'?
ಹೀಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೂಡ ಇದು ಭಾರಿ ಓಪನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳು ಬೀಳಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ (ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ) ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.