ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಜ್ರ ಖಚಿತವಾದ ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರೊಮೋಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
Bigg Bossಗೆ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆ...
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ (Bigg Boss Kannada Season 12) ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 28ರಿಂದ ಷೋ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಐದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆ-ಕಂತೆ ಅಡಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು 28ರ ವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇವರೆಲ್ಲಾ?
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿಗೌಡ, ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ ಎಂಡಿ, ಗಗನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ, ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಪಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ, ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಗನಾ, ಅರವಿಂದ್ ರತ್ನನ್, ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ, ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ, ಧನುಷ್, ಅಮೃಟಾ ರಾಮಾಮೂರ್ತಿ, ಸಿಂಗರ್ ಸುನಿಲ್, ಬಾಲು ಬೆಳಗುಂಡಿ, ತೇಜಸ್ ಗೌಡ, ಆಶ್ ಮೆಲ್ಲೋ, ದಿವ್ಯಾ ವಸಂತ್, ಗೀತಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್
ಇದಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ (Colors Kannada) ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಮೋಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kiccha Sudeep) ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಟೈಮ್ ಬದಲಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಹುಳಬಿಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kicha Sudeep)
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಐದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲು 5 ದಿನ ಬಾಕಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಣ್ಣು ವಜ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 12 ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ…
ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದ ಕಣ್ಣು
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಲೋಗೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಲೋಗೋ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ 12ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಲೋಗೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು scroll ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು?
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ 12
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 12 ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಸಂಕೇತವದು. ಈ ಲೋಗೋ ನೋಡಿಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಷೋ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.