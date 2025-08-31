- Home
- Sports
- Cricket
- ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ದೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡುತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ದೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡುತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್
ಡ್ರೀಮ್11 ಕಂಪನಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಕಾರಣದಿಂದ ಡ್ರೀಮ್11 ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡ್ರೀಮ್11 ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಗುವ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲದ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರಂತೆ.
ಡ್ರೀಮ್11 ಹೊರಬರೋಕೆ ಕಾರಣ?
ಕಳೆದ ವಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ “ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2025” ಕಾರಣ, ಡ್ರೀಮ್11 ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೀಮ್11 ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಬೇರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ತಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್11 ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ" ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಡ್ರೀಮ್11 ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಡ್ರೀಮ್11 ಕಂಪನಿ, 2023ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಬೈಜೂಸ್ ಬದಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 358 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಡ್ರೀಮ್ರ11 ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಡ್ರೀಮ್11 ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿನ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೂ ಹೊಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಿಂದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು ತಡವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.