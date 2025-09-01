ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ
ಭಾರತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತನ್ನ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್, ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೆಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬಲ್ಲರು.
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳು & ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನು ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ.
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2024 ರಿಂದ 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
