ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ.

cricket-sports Sep 01 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ

Image credits: Getty
ಈ ಆರು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ

ಭಾರತವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Image credits: Getty
1. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ

ತನ್ನ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್, ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty
2. ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್

ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty
3. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

ಸದ್ಯ ಕೆಸಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
4. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ

ಈ ಬಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬಲ್ಲರು.

Image credits: Getty
5. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್

ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳು & ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನು ಡೆತ್ ಓವರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಸಿದೆ.

Image credits: Getty
6. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 2024 ರಿಂದ 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty

