ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾ?
2023ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿತಾ, ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಟೀಂ ಇಂಡಿತಾ ತಮ್ಮ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಆರು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಈ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಕೆ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2008 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಂಡಾಂತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ನ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಈವೆಂಟ್ನ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಖಂಡಾಂತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಭಯಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮೊದಲು ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 19 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ 10 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪಾಕ್ ಆರು ಬಾರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಆವೃತ್ತಿಯು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೈದಾನ ಎನಿಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಐದು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಖಂಡಾಂತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೊದಲ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಟೂರ್ನಿ ಎನಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎನಿಸಲಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹವರು ಪಂದ್ಯ-ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.