ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025

ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಟಗಾರರು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

cricket-sports Aug 07 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಭಾರತ ತನ್ನ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ 6 ಆಟಗಾರರು

ಭಾರತವು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್) ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಆರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

Image credits: Getty
1. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್

ಸಾಯಿ ಸುಧರ್ಶನ್ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 759 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
2. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರ ಶಾಂತ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

Image credits: Getty
3. ಪ್ರಭ್‌ಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರು ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 549 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
4. ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 2022ರಿಂದ ಭಾರತ ಟಿ20 ಸೆಟಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. 

Image credits: Getty
5. ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

Image credits: Getty
6. ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಕೃಷ್ಣ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ 25 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Getty

