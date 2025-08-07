ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಟಗಾರರು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್) ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಆರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಸಾಯಿ ಸುಧರ್ಶನ್ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 759 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರ ಶಾಂತ, ಸಂಯೋಜಿತ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರು ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 549 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 2022ರಿಂದ ಭಾರತ ಟಿ20 ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
