ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿದೆ ಈ 5 ಚಾಲೆಂಜ್!
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದೆ ಈ 5 ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಏನವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
BCCI ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಆತಿಥೇಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರು, ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.
1. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನಾಯಕ?
ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್ಸಿಎಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ IPL 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 34 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಸಾಯಿ ಸುಧರ್ಶನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ IPL ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, IPL 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
3. ಬುಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೇಗದ ದಾಳಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದಾಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಒಂಬತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
4. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಹೊರೆ?
2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ SKYಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಸಮರ್ಥ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಟಿ20ಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ UAEಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಧಾನ ಪಿಚ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು.
5. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯೆತೆಯಿದೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.