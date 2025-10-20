- Home
ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ರೋಜಾರನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ.. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೋಜಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ರೋಜಾರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ, ರೋಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ರೋಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕಾಂಬೋದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮುಗ್ಗುರು ಮೊನಗಾಳ್ಳು, ಮುಠಾಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದ್ದವು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು
ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು ರೀತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು 1992ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಗ್ಮಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರೋಜಾಗೆ ಅವಕಾಶ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬದಲಿಗೆ ರೋಜಾ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ರೋಜಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಪಯಾಗಂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ದಿಗು ದಿಗು ನಾಗ' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಾಡು ಇತ್ತು.
ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಿಂದ ರೋಜಾ ಅವಕಾಶ ಕಸಿದ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ವಾಣಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಜಾರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರೋಜಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಮಿಸ್
ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಡುವಿನ 'ಕಿಟುಕುಲು ತಿಳಿಸಿನ' ಮಳೆ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಹಾಡಿನಿಂದ ವಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರೋಜಾ ಅವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ರೋಜಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.