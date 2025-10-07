- Home
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
14
Image Credit : our own
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
24
Image Credit : Asianet News
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ರೈಲಿನ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
34
Image Credit : youtube/Alitho Saradaga
ಅಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್
ಹಾಸ್ಯನಟ ಅಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದರು. 'ನಿಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
44
Image Credit : youtube/Alitho Saradaga
ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲಿಗೆ ಶಾಕ್
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ ಅಲಿಗೆ ಶಾಕ್! ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ರೂಮನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನೆನಪನ್ನು ಅಲಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
