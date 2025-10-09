- Home
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಳಂಕ ತಂದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್
ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿತು. ರವಿರಾಜ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು.
ಅಲ್ಲುಡು ಮಜಾಕಾ
ಅಲ್ಲುಡು ಮಜಾಕಾ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿತು. ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ, ರಂಭಾ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್' ನಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ ಬಾಪೆನಿಡು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ, ಮಾಧವಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಚೂಡಾಲನಿ ಉಂಡಿ
ಗುಣಶೇಖರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಚೂಡಾಲನಿ ಉಂಡಿ' ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಇವರ 'ಮೃಗರಾಜು' ಚಿತ್ರವು ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. 15 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಘವಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು.
ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್
'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್'. ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೋರಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು.
ಆಚಾರ್ಯ
ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಚಾರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್
ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಹಿಟ್ 'ವೇದಾಲಂ' ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ 'ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್' ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.