- 'ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ 'ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ನ್ಯೂಸ್ ವೈರಲ್!
ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹದ ಬಳಿಕ 'ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 'ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸರದಿ.. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಳ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ! ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ?
'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೆಲುಗು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ OTT ವಿವರಗಳು:
OTT Play ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಬೇಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಝಲಕ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರವು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು (Toxic Relationships), ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ 'ಭೂಮಾ' ಪಾತ್ರವು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ (ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ನಿಂದ "ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಆಧಿಪತ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀವ್ರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಸೆಸಿವ್, ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಾ ಅವರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನು ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ವಿಕ್ರಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಾ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಷಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ:
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ನಟನ ತಂಡವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಅವರ ವಿವಾಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿವೆ.