ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ‘ಅದುರ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಘೋಷಣೆ: ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಜ್ಜು
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ರಿ-ರಿಲೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೂ. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್. ನಟಿಸಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಅದುರ್ಸ್' ಭಾಗ 2 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
'ಅದುರ್ಸ್ 2' ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿ.ವಿ.ವಿನಾಯಕ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಚಾರಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
24
Image Credit : Asianet News
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು, ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್. ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
34
Image Credit : Asianet News
ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರದಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
44
Image Credit : Asianet News
ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ವಿಶೇಷ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್. ಅವರ 'ದೇವರ' ನಂತರದ ಚಿತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
