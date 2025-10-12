- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆಗ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?
ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಜ
ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಯ್ಯ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಜ ಎಂದೇ ಇವರು ಫೇಮಸ್.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟಾರ್
ರೀಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದರೂ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು.
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ಖುದ್ದು ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದರು
ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ವಿಚಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದರು. ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್-ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೈಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ 2004ರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.