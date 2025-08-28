- Home
ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಾವು? ಭಯದಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ?
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ವು. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : Asianet News
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಟ-ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
25
Image Credit : Film
ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಮೊದಲು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಆಗಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.
35
Image Credit : Twitter
2005ರಲ್ಲಿ ರಜನಿ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ನಯನತಾರ ಅಭಿನಯದ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ರಜನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತು.
45
Image Credit : Soundarya
2009ರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೂಡ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪಾತ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.
55
Image Credit : IMDB
ರಜನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
