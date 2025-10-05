- Home
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋವೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋಗೆ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅದು ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ಅಭಿನಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವಷ್ಟೇ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ನಡುವೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ತನಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ನಿಜ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಜಗಪತಿ ಬಾಬುಗೆ ವಿಮಲಾ ರಾಮನ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೂ ಲಿಂಕ್-ಅಪ್ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಜೊತೆಗೂ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನನ್ನ ರೌಡಿ
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು 'ಜಾಗ್ಸ್' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನನ್ನ ರೌಡಿ. ನಾವು 4 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವದಂತಿಗಳು ಸಹಜ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.