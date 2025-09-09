- Home
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ! ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿ!
2025ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
2025 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಜಿತ್ರ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಪಾಂಡಿರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ 'ತಲೈವನ್ ತಲೈವಿ' 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ನಾಯಕಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ₹64.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಶ್ವತ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಟನೆಯ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. AGS ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಲೋಹರ್, ಹರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಮಿಷ್ಕಿನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ₹83 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ' ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಗಿಳ್ ತಿರುಮೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಲೈಕಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ, ಆರವ್, ಅರ್ಜುನ್, ರೆಜಿನಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ 83 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಶೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ₹148.8 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಸಿಮ್ರನ್, ಸುನಿಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ₹152.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.