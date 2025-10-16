- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಚಿರು ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್!
ಚಿರು ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್!
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಟಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಪ್ಸೆಟ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಹ ನಟರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿರು ಜೊತೆ 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಗ್ಮಾ.
ನಗ್ಮಾ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಗ್ಮಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಂತೆ. 'ಘರಾನಾ ಮೊಗುಡು' ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮುಗ್ಗುರು ಮೊನಗಾಳ್ಳು', 'ರಿಕ್ಷಾವೋಡು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಗ್ಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. 'ಮುಗ್ಗುರು ಮೊನಗಾಳ್ಳು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಹೋದರ ನಾಗಬಾಬು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದ ನಗ್ಮಾ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಗ್ಮಾ, ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಗ್ಮಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೋಪ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಂತರ ನಗ್ಮಾ ಉಳಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೇ
ಆದರೆ ನಗ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 'ರಿಕ್ಷಾವೋಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಗ್ಮಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು, ಬೇಗ ಹೋಗುವುದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಇರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೇಗೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಗ್ಮಾ ಜೊತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದೆಂದು ಚಿರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಬೇಡವೆಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಗ್ಮಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕವು. ಇದರಿಂದ ನಗ್ಮಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. 'ಸ್ನೇಹಂ ಕೋಸಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಗ್ಮಾ ಹೆಸರು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇಡವೆಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಮೀನಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.