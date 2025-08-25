- Home
ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಮ್ಮಗ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಗಳು ನಾಯಕಿ!
ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ವಂಶದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ವಾರಸುದಾರರು ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ. ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಮ್ಮಗ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾಗಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ 100, ಮಂಗಳವಾರಂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಜಯಕೃಷ್ಣಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮಗಳು ರಶಾ ಥಡಾನಿ. ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶಾ, ಜಯಕೃಷ್ಣ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.