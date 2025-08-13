- Home
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅಗ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಎ.ಎನ್.ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವು ವೇಗ ಪಡೆಯಿತು.
ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ತೇನೆ ಮನಸುಲು' 1965 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ 'ಗೂಢಚಾರಿ 116' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರಾದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರು.
ಆ ಸಾಹಸ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, 'ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ ಮೋಸಗಾರ'. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಕೌಬಾಯ್ ಚಿತ್ರ. ಆಗಿನ ಅಗ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಎ.ಎನ್.ಆರ್ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಜೆಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಮೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಮೋಸಗಾಳಕು ಮೋಸಗಾಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು.. ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರಂತೆ. ಈಗಂತ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆಗ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಮೋಸಗಾಳಕು ಮೋಸಗಾಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 'ಮೋಸಗಾಳಕು ಮೋಸಗಾಡು' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೌಬಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 'ಮೋಸಗಾಳಕು ಮೋಸಗಾಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣಂ, ವಿಜಯನಿರ್ಮಲ, ಗುಮ್ಮಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.