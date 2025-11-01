- Home
- Entertainment
- Cine World
- Celebrity Home: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು; 150 ಕೋಟಿ ರೂ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಯಾರು?
Celebrity Home: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು; 150 ಕೋಟಿ ರೂ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಯಾರು?
South Indian Celebrity Home: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹೀರೋಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? 150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೀರೋ ಯಾರು?
150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ
ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೀರೋಗಳಿದ್ದರೂ, ದುಬಾರಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಾಸಿಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್
ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.
ರಜನೀಕಾಂತ್
ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್
ಈ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ 20 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.