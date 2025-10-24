- Home
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರಾ? ಅಸಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಎಷ್ಟು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು?
Image Credit : Asianet News
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, 5000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : our own
ಜಿಪುಣರಲ್ಲ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಜಿಪುಣರಲ್ಲ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬೆರೆಯುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದರು.
Image Credit : our own
ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಟಾ ರೂಪ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಬಳಿ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದರು. 'ಬುಬಾ ನಭಶೋ' ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೆ 100 ರೂ. ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಸೋತರು. ಅದು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಟಾ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು.
Image Credit : Asianet News
ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
