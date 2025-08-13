- Home
ಸೋಗ್ಗಾಡು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು.. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದರು.
Image Credit : Asianet News
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕಥೆ ಏನೆಂದು ನೋಡೋಣ.
25
Image Credit : suresh productions
ರಿವೆಂಜ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ'. ಈ ಚಿತ್ರ ರಿವೆಂಜ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
35
Image Credit : imdb
'ದಳಪತಿ'ಯಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ದಳಪತಿ' ಚಿತ್ರವು 1991 ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
45
Image Credit : Facebook/ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಗారి ಭಕ್ತರು
'ದಳಪತಿ'ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ'
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ದಳಪತಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ' ಸಹ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
55
Image Credit : Facebook/Rajinikanth
'ಕೂಲಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಈಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
