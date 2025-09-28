ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕೆ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ ಶಕೀಲಾಗೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ಶಕೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಕೀಲಾಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು
ಶಕೀಲಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಶಕೀಲಾಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು.
ಶಕೀಲಾ ಸಂದರ್ಶನ ವೈರಲ್
ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತನ್ನ ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವೇಣು ಮಾಧವ್ ರೂಮಿಗೆ ಮಲಗಲು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಶಕೀಲಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ಇತ್ತು. ವೇಣು ಮಾಧವ್, ತನಗೂ ಶಕೀಲಾಳಿಗೂ ನಡುವೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು. 'ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ, ನೀನು ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಶಕೀಲಾಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಶಕೀಲಾಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರಂತೆ. ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ತಂಗಿಯಂತೆ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾವುಕರಾದ ಶಕೀಲಾ
ವೇಣು ಮಾಧವ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 'ಅಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತಿದ್ದ ಎಂದು ಶಕೀಲಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಇಂದು ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರ 56ನೇ ಜನ್ಮದಿನ.