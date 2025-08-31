- Home
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು; ಒಂದೇ ದಿನ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ಷನ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಹಾರರ್, ಪ್ರಣಯ ತುಂಬಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗಲಿರುವ ಅಂತಹ 5 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್
ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 70 ರ ದಶಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ದರೋಡೆಕೋರ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಾಘಿ 4 ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಘಿ ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ, ಬಾಘಿ 4, ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು, ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಫೋಟಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಲ್ ಮದ್ರಾಸಿ
ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ದಿಲ್ ಮದ್ರಾಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
31 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 31 ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಥ್ರಿಲ್, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಜ್ವಾಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವಿ ವ್ಯಾಲಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತೆಲುಗು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ ಘಾಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ ಜಾಗರ್ಲಮುಂಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೊಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಏಕ್ ಚತುರ್ ನಾರ್ ಚಿತ್ರ
ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 3 ಚಿತ್ರ
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅಭಿನಯದ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಂ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ 3 ಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಂಟೆಡ್ 3D ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ
ಹಾಂಟೆಡ್ 3D ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರವು 2011 ರ ಹಾಂಟೆಡ್ 3D ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.