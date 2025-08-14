- Home
ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಭಯಪಡಿಸಿದ ನಟ ಯಾರು? ಆಫರ್ ಕೊಡೋಕೂ ಹಿಂಜರಿದ್ರಂತೆ!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಭಯಪಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ! ಆಫರ್ ಕೊಡೋಕೂ ಹಿಂಜರಿದ್ರಂತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್! ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಟ?
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್, ಪಂಚ್, ಹೀರೋಯಿಸಂ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ, ಸುಕುಮಾರ್, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೀಗೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ, ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್. ಸ್ಟಾರ್ ನಟ್ರು ಕೂಡ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡೋಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೆದರಿದ್ರಂತೆ! ಆ ನಟ ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ 'ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, 'ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ. ರಾಜ, ಸೈನಿಕ, ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವರೇ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು' ಅಂದ್ರು.
'ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಸೂಪರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಿಲುವು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು' ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
'ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೋಬೆಕು ಅಂದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಕ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ' ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದರು.