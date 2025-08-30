ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾಸ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೀರಾ?&nbsp;

ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಿಂಗ್‌. ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್‌. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌. ಈಗಲೂ ಮೀಮ್ಸ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇವೆ. ಈಗ ಬಾಲಯ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ವಿಶೇಷ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ್‌, ಎಪಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್‌, ನಟಿ ಜಯಸುಧಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌, ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. `ಕೌನ್‌ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ` ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಬರೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ.

ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ: ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಬಾಲಯ್ಯಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ರಜನಿ ಹವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ``ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ`, ಇಂಥ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನಗು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಅವರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್‌ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರೋದು ಖುಷಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹರಡ್ತಾ 75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿ. ಲವ್‌ ಯು ಬಾಲಯ್ಯ` ಅಂತ ರಜನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.

Related Articles

ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಾವು? ಭಯದಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ?
ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಾವು? ಭಯದಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ?
11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್: 500 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಕೂಲಿ!
11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್: 500 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಕೂಲಿ!

ಕೂಲಿಯಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌: ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ `ಕೂಲಿ` ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌, ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌, ಸೌಬಿನ್‌ ಶಾಹಿರ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕೇಶ್‌ ಕನಗರಾಜ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರ 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಟ್‌ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ `ಜೈಲರ್‌ 2`ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.