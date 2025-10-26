ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಾಜೋಲ್, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಇದನ್ನು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೇನು ಕಾದಿದೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಈ ನಟಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು!
ಮೋಸವು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾದ ನಂತರ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ನಟಿಯರು ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಶೋ ‘ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್’ ನಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೋಸವು ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ದ್ರೋಹಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತಹದ್ದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ-ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ‘ಮೋಸ’ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ದ್ರೋಹವು ಪಾಪ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಂತೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಷಯವು ‘ನಾನು ಮೋಸವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎದುರೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ‘ನಾನು ರಣವೀರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ರಣವೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೆ.’ ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುರಿಯುವಿಕೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ - ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ದೈಹಿಕ ಮೋಸದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕೋಪ, ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಸಮರ್ಥರು ಅಥವಾ ಕೀಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ
ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಸ ಹೋದ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.