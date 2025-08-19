ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಚರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಶ್ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಆದ್ರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Image Credit : facebook / Ramcharan
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಶ್ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಚರಣ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
Image Credit : facebook/AlwaysRamCharan
2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. "ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು?" ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, "ಜೂಲಿಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಚರಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟರು.
Image Credit : instagram / julia roberts
ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು, "ಜೂಲಿಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್. ಟಿವಿಯಲ್ಲೋ, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್. ‘ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ವುಮನ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು." ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಜೀಟಾ ಜೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
Image Credit : facebook/AlwaysRamCharan
ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ನಂತರ ಚರಣ್ ಎರಡು ಡಿಜಾಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು.
Image Credit : facebook/AlwaysRamCharan
ಈಗ ಚರಣ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
