- ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಏಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 14 ರೀಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೂಕುಡು, ಲೆಜೆಂಡ್, ಕೃಷ್ಣಗಾಡಿ ವೀರ ಪ್ರೇಮಗಾಥ, ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರು.
ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಏಜೆಂಟ್, ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ನಿಂದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳು ಸರಿದೂಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಏಜೆಂಟ್, ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ನಂತರ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಮನೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು.
ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಸೋಲಿನಿಂದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರಲು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಜೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಪವಾಡಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಖಿಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.