ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಾಹಸ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ದೇವದಾಸ್ ಕನಕಾಲ ಅನೇಕ ನಟರಿಗೆ ಗುರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕನಕಾಲ ಫಿಲಂ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಕಲಿತಿದ್ರು. ರಾಜೀವ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 'ಎ ಫಿಲಂ ಬೈ ಅರವಿಂದ್' ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. 'ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಲ್ವಾ' ಅಂದ್ರು. 'ಸರ್ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿ, ಶೋ ಅರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ' ಅಂದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 'ಸರ್ ಬ್ಯುಸಿ' ಅಂದ್ರು. ಆ ದಿನ ಚಿರು ಬರಲಿಲ್ಲ. 'ಚಿರು ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ' ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿವೆಯಾ? ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. NTR ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚಿರು, ಪವನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಳಗಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು.