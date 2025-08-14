- Home
- 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, 20 ಕೋಟಿ ಒಡವೆ.. ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ ಯಾರು?
ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, 20 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಓಲೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು?
ಹಲವು ನಟಿಯರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ.. ಆನಂತರ ನಟಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಹೀಗೆ ಬಂದವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ.
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸರಣಿ 'ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ' ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ, ನಟ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ 50 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಅದರ ಬೆಲೆ 21.75 ಕೋಟಿ. ಜೊತೆಗೆ 72 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಿಕ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ 2.1 ಕೋಟಿ.