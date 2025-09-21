- Home
ವಿಲನ್ ಆಗು ಎಂದು ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು: ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇನು?
ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್
ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಅವರ 'ಭೈರವಂ' ಮತ್ತು 'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. 'ಭೈರವಂ' ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮಿರಾಯ್' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಥೆ
ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಿರಾಯ್' 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಥೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಅಭಿನಯ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿರಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವಿಭಿನ್ನ ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್
'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಿಂದಲೇ 'ಮಿರಾಯ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ನಾನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು, 'ನೀನು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಒಮ್ಮೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಮಿರಾಯ್'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ
'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶೇರ್ ಮೌಲ್ಯ 60 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.