- ಕೊನೆಗೂ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ? ಮುಂಬೈ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ 25 ದಿನಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 25 ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಥಮನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ 'ಓಜಿ' ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಆಗಿರುವ ಓಜಾಸ್ ಗಂಭೀರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಓಜಾಸ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಮಿ ಭಾವು (ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ) ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಓಜಾಸ್ ಗಂಭೀರ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಥೆ. ಓಜಾಸ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನವರ ದ್ರೋಹ. ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಜಾಸ್ ಹೇಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಜಿತ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರೀಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.