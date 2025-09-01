- Home
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ-ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಯಾವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೀಸನ್ 2
ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೀಸನ್ 2 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು 6-ಕಂತುಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾ ಒರ್ಟೆಗಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ವೆಂಡೋಲಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ, ರಿಕಿ ಲಿಂಡ್ಹೋಮ್, ಜೇಮೀ ಮೆಕ್ಶೇನ್, ಹಂಟರ್ ಡೂಹಾನ್, ಪರ್ಸಿ ಹೈನ್ಸ್ ವೈಟ್, ಎಮ್ಮಾ ಮೈಯರ್ಸ್, ಜೋಯ್ ಸಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೆಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಝೆಂಡೆ ಆಕ್ಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ ಸರ್ಭ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ಮಯ್ ಮಾಂಡ್ಲೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಯಾರ ಸಿನಿಮಾ
ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್
ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಿನ್ನೆಸ್
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 8-ಕಂತುಗಳ ಸರಣಿಯು ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟಾಮ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೌನಿಯಾ ಅಕ್ಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್, ಆಂಥೋನಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಎಮಿಲಿ ಫಿಯರ್ನ್, ಫಿಯಾನ್ ಓಶಿ, ಡೇವಿಡ್ ವಿಲ್ಮಾಟ್, ಜೇಮ್ಸ್ ನಾರ್ಟನ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೀಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಆಲಿಸ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಸನ್ 3
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಆಲಿಸ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಟೊ ಯಮಝಾಕಿ, ಟಾವೊ ತ್ಸುಚಿಯಾ, ನಿಜಿರೊ ಮುರಕಾಮಿ, ಅಯಾಕಾ ಮಿಯೋಶಿ, ಅಯಾ ಅಸಾಹಿನಾ, ಡೋರಿ ಸಕುರಾದಾ, ಶೋ ಅಯೋಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶಿನ್ಸುಕೆ ಸಾಟೊ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.