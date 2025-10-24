- Home
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ನೀರಜಾ ಕೋನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಖ್ಯಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೀರಜಾ ಕೋನಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳೇನು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ನೀರಜಾ ಕೋನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ..
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸಹೋದರ ಕೋನಾ ವೆಂಕಟ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 'ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ', 'ಬಾದ್ ಶಾ' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅವರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಾನಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಟರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀರಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು..
ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಟರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.