ಬಾಲಯ್ಯ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ, ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ತಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್: ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
2 Min read
15
Image Credit : Thread/bharadwajarangavajhala
ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಯ್ಯ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನೀದತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿರು ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ 'ಇಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋ ಇದು.
25
Image Credit : our own
`ಇಂದ್ರ`ದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2002 ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರ್ತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ 'ಇಂದ್ರ'ದಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು.
35
Image Credit : Youtube/shreyas media
`ಇಂದ್ರ` ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಿದೆ. 'ಇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದುಕೊಂಡ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ', 'ನರಸಿಂಹ ನಾಯುಡು' ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
45
Image Credit : our own
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ 'ಇಂದ್ರ'
'ಸೀಮಸಿಂಹಂ', 'ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನೀದತ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಚಿರು ಮಾಡಿದ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ', 'ಮೃಗರಾಜು', 'ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ', 'ಡ್ಯಾಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ಇಂದ್ರ' ಕಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
55
Image Credit : our own
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಇಂದ್ರ'
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 52 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. 152 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. 122 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನಗಳು, 32 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 175 ದಿನಗಳು, ಸತ್ಯಂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 247 ದಿನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು.
