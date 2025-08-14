ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಹೊಸ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಸಭ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೃಣಾಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/Mrunal, Bipasha
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಟಿವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೃಣಾಲ್ರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/mrunal thakur
‘ಕುಮ್ ಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : instagram
ಆಗ ಮೃಣಾಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ತಪ್ಪು” ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : instagram
ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು “ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Instagram
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮೃಣಾಲ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಪಾಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಬಿಪಾಶಾಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ? ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
