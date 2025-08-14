- Home
ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೆಗಾ ಚಿತ್ರಗಳೇನು? ಈ ಸಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಔತಣ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಒಂದು ಹಿಟ್ ಬೇಕು ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ದೂರ. ಚಿರಂಜೀವಿಯಿಂದ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ವರೆಗೆ ಹಲವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಂಭರ, OG ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಸೆ
ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್', ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಸೋತವು. ಈಗ ಚಿರು 'ವಿಶ್ವಂಭರ', ಪವನ್ 'OG' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕು.
ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಚರಣ್ ಶ್ರಮ
RRR ನಂತರ 'ಆಚಾರ್ಯ', 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸೋತವು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಜೊತೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕು.
ತಂದೆಯಾಗಲಿರುವ ವರುಣ್ ತೇಜ್
'ಗಾಂಡೀವಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ', 'ಮಟ್ಕಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತವು. ವರುಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೇರ್ಲಪಾಕ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೆಲುವು ತರುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು.
ಮೆಗಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸದ್ದು
ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ 'ಬ್ರೋ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 'ಸಂಭರಾಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ 'ಆದಿಕೇಶವ' ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ 'OG', ಚಿರು 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.